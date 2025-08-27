Image: KOKUYO

学生の頃大変お世話になりました。

文具メーカーのコクヨから発売されているノート「Campus」。表紙に大きく入った”Campus”のロゴが特徴ですよね。

そのCampusが、ノートブランドから「まなびかたブランド」へと、新たな一歩を踏み出すことが発表されました。

教育の変化に合わせたデザイン

Image: KOKUYO

授業でメモを取る際に使うものもノートやルーズリーフ、プリントなど学生や授業のスタイルによってさまざまに。そこで、新“Campus”ブランドでは学生が自分にフィットする学び方を見つけられるように、と12種類の製品が登場。

「メモ勉」「ちょこ勉」など、文具の組み合わせによる勉強メソッドも考案されています。

薄っ！これ学生時代に欲しかった

Image: KOKUYO キャンパス「2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ」429円（税込）

一番驚いたのが2穴バインダーに収納できる薄型で軽量の穴あけパンチ。配られたプリントをその場でファイリングすることができるんです。

授業プリントをせっせとノートにスティックのりで貼り付けていたあの頃の私に渡してあげたい…。

