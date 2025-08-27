【「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」入場者特典4弾】 配布期間：8月30日～9月12日 ※なくなり次第終了

全国劇場にて公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の入場者特典第4弾は「スペシャルインタビューブック」となることが決定した。配布期間は8月30日から9月12日まで。

今回配布が決定した入場者特典特典第4弾「スペシャルインタビューブック」には、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主要キャストである花江夏樹さん・櫻井孝宏さん・石田彰さん/下野紘さん・細谷佳正さん/早見沙織さん・宮野真守さんの3組が、それぞれ本作を語るインタビューを収録。2週間限定で合計250万名限定に配布される。

また、8月30日より上映がスタートする4D版の入場者特典として、「4D ビジュアルオリジナルステッカー」が同日より配布されることも決定。こちらはMX4D/4DXの上映でしか手に入らない限定特典となっており、部数は合計30万名と数に限りがある。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable