オリオールズの菅野智之投手が、密かなるメジャー記録を樹立していた。２５日（日本時間２６日）、本拠地でのレッドソックス戦で新人捕手のバサロと初バッテリー。今季の新人最年長となる３５歳と３１８日を迎えた菅野がマウンドに上がり、２１歳と１２日になったメジャー最年少選手がマスクを被った。球団広報によると、年齢差「１４年と３０７日」は、新人バッテリーとして、ボルティモア移転の１９５４年以降、球団史上最大ということだった。

一夜明け、球団広報は更に記録を追求。その結果、１９３７年１０月２日のワシントン・セネターズ戦で、バッテリーを組んだフィラデルフィア・アスレチックスのビル・カルファス投手と、アーリー・ブロッカー捕手の年齢差「１４年と３０２日」を、上回り、１９００年以降の近代野球ではメジャー史上最大の年齢差であることが分かった。カルファスは２１歳と２１３日、ブロッカーは３６歳と１４６日。こちらは、捕手が先輩だった。菅野は今季６敗目を喫したが、歴史的な一戦となった。

菅野は「まだ経験は浅くて、どうしたらいいか分からないことばかりじゃないかと思うんですけど、その中でベスト尽くしてくれた。僕も一応プロの世界で長くやってきてるので、伝えられるものがあれば嬉しい。残り試合でまた組む機会がある思うので、協力してやっていければと」と一回り以上年下の捕手にサポートを約束。バサロは「ルーキーだけれど、彼は日本で長い実績があることを知っている。１４歳差のバッテリーは、クールなこと。嬉しかったのは、いいコミュニケーションを取れたこと。６種類の球種を操る投手の球を受けたことはあるけど、全て球種であのレベルの投手と組んだのは、初めて」と語った。

バサロは今月１７日にメジャー昇格。２０１２年のマチャド以来、デビューから３試合で５打点を叩き出し、２２日には、８年総額６７００万ドル（約９８億円）の延長契約を結んだ。激動の１０日間を「エキサイティングでちょっぴりクレイジー。良いことが次から次へと起きたから」と振り返る。背景には、捕手陣の故障禍がある。正捕手ラッチマン、控えサンチェスらが次々と戦列離脱。プロ５年目のバサロが昇格した。今季メジャー最多で球団史上最多の６３選手がメジャー登録されたオ軍にとって、１シーズンに７捕手が起用されるのも、初めてのこと。菅野が夢を諦めず、３５歳で海を渡った新天地で、７人目の捕手が起用されたことで、クールでマニアックなメジャー記録が誕生した。