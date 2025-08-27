8月27日早朝、神戸市のマンションで会社員・片山恵さん（24）を刺殺した疑いに問われている谷本将志容疑者（35）の勤務先に、警察の家宅捜索が入った。現場には20人近い報道陣が詰め寄り、あたりは物々しい雰囲気に包まれた。5時15分過ぎ、4人の捜査官が神妙な面持ちで、事務所へと入っていった。

谷本容疑者がドライバーとして2年ほど前から働いていた新宿区内の運送会社には寮が併設されていて、容疑者含む5人の男性が暮らしていた。それぞれの個室は4畳半ほどで、風呂やトイレは共用。最寄りの駅から徒歩で15分ほどの住宅街に位置している。

勤務先の社長は、NEWSポストセブン取材班に対し、こう述懐していた。

「彼は『親の介護のために300万円借金している』と言っていた。私はそれを信じていたし、助けたいと思って弁護士を紹介して自己破産の手続きを始めさせた。事件が起きたこともあり、『（弁護士に）自己破産やめてくれ』と言ったんだけど、『あくまで谷本容疑者と私の契約なので』と断られました。弁護士の紹介料はこっち持ちです。正直、腹が立っています」

この社長は公私ともに容疑者の面倒をよく見ていたからこそ、谷本容疑者へ深い落胆と強い怒りを感じているようだ。容疑者は、「仕事はめちゃくちゃ優秀だった」のだという。

「ルートとか、製品、品物など、仕事を覚えるのがとにかく早い。だいたいこの仕事って、2週間くらいは助手席に乗って先輩ドライバーから教えてもらないと独り立ちは出来ないけど、彼は数日で配達ルートとかを覚えていた。相当優秀ですよ。

寡黙で、やるべきことを必死に覚える。仕事には本当に熱心な男だったんです。配送ルートをまとめるのとかは特に得意でした。ゆくゆくは、リーダー的存在になっていく人材だと思っていました」

女性関係の話や、トラブルなども一切なかったようだ。さらに社長が続ける。

「社内ではトラブルを1回も起こしていない。お酒は飲むけど、2次会には行かないタイプでした。若い子は、2次会でキャバクラ行こうとかなるじゃない？ でもアイツは絶対に帰る。アイドル好きとかでもなかったし、とにかく女っ気もまったくない。女の“お”の字もない。

唯一、趣味と俺が聞いたのはバレーボールだけだね。俺はバレーボールに興味がないから、詳しくは話さなかったけど、どこかのチームに所属していたみたい」

社長が語った“心あたり”

容疑者は8月17日から21日まで夏季休暇をとっていて、社長らに「地元に帰省する」と伝え、都内を離れていた。休暇明けだった22日、男は勤務先に姿を現さず音信不通になった。その後、ニュースを知った社長は「失望し、がく然とした」。しばらく普段の真面目な素顔と、今回の凶悪な事件が結びつかなかったようだ。

過去にも似たような事案で逮捕され、執行猶予つきの有罪判決を受けていた容疑者。動機についてはまだ明らかにされていない。しかし、この社長には思うところがあるという。

「谷本の場合、固定の休みは日曜日だけなんです。うちにいる子って、休みの日は大体洗濯なんですよ。洗濯機は共用だから、みんな代わりばんこで朝から洗濯して、飯食いに行って、また次の日朝早いからすぐ寝るでしょ。要するに、暇がない。だから、普段は余計なことまで考える余裕はなかったと思う。

でも今回、長期のお盆休みだった。土地勘のある神戸で、特に誰かに会うわけでもなかったみたいだから、変なことを考える時間ができてしまったのかもしれない。目的なくホテル泊まって、街を物色していたら女の子に目が行って、ストーカーになってしまったのか……。事件が起きてから、そんなことを考えていました」

事件が起き、この社長は取引先などに謝罪行脚をしたという。当初はマスコミを交えた公開謝罪会見も考えたが、幸い、ほとんど仕事に支障はなかったようだ。取材の最後にはこう締めくくっていた。

「ある社長さんには、『社長が謝る必要はないですよ。彼の働き方や仕事ぶりを見たらすごく真面目にやっていたから、事件を犯すような人間だなんてわからなかったし、こんな真面目でいい子がいるんだって思っていた』と言われました。それを聞いて涙が出るくらいホッとして……。あいつがいなくなったから、明日から僕もトラックに乗って現場に出ないといけないんです。本当に迷惑な男です。二度と関わりたくない」

容疑者の部屋にあったもの

家宅捜索はおよそ2時間にわたって行われ、兵庫県警の捜査員らは段ボールを2つ抱えて寮から去った。その後、社長が「警察から『部屋に入らなければ問題ない』と言われたので」と記者に応対し、谷本容疑者の居室内の撮影が許された。

部屋の面積の約半分はシングルベッドが占めており、家具は冷蔵庫と電子レンジのみ。丸まった掛け布団や、干しっぱなしの洗濯がそのまま残され、先ほどまで容疑者がいたかのような生活感が今も漂っている。またベッドのヘッドボードに、親族のものと思われる2柱の位牌が無造作に置かれているのも印象的だった。

はたして、この4畳半の居室から犯行の動機に繋がるものは見つかるのだろうか。事件の全容解明への道のりは、始まったばかりだ。

