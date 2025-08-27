岩谷健司、朝ドラで“借金取りに向かない借金取り”役 今秋『ばけばけ』に出演決定【コメント】
俳優の高石あかり（高＝はしごだか）が主演を務める第113作目となる2025年度後期（大阪制作）の連続テレビ小説『ばけばけ』。借金取り親子の父・森山善太郎（もりやま・ぜんたろう）役として、岩谷健司の出演が決定した。『なつぞら』『ちむどんどん』に続く連続テレビ小説出演となる。
【写真】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。実在の人物である松江の没落士族の娘・小泉セツ（1868-1932）をモデルとしているが、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
岩谷が演じるのは、こわもてだが根っからの人の良さがにじみ出ている、借金取りに向かない借金取り。松野家の借金も小さく長〜く優しく取り立てている。
この起用に、制作統括・橋爪國臣氏は「脚本のふじきみつ彦さん、岡部たかしさんと長年演劇ユニットで活動を共にされ、ふじきさんの脚本の世界を最も深く理解されているお一人です。ぜひ、出演していただきたいと思っていました。人の良さがにじみ出る借金取りを、味わい深く演じてくださっています」とコメントした。
このほか、安達木乃、倉沢杏菜、前原瑞樹、阿佐ヶ谷姉妹の出演も発表された。
■岩谷健司、コメント
借金取りの森山を演じさせていただきました。
作家のふじきさんと父親役の岡部さんとは、一緒に15年程「切実」という演劇ユニットで小劇場などで活動してきました。なので、このお話がきた時はまるで僕達がやってきたことが認められたような、とても感慨深い気持ちでした。役柄とは関係ない話をしてしまいましたがもしかしたら、僕のそんな感情が画面からにじみ出てるかも知れません。
皆様、是非ご覧下さい！
【写真】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。実在の人物である松江の没落士族の娘・小泉セツ（1868-1932）をモデルとしているが、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
この起用に、制作統括・橋爪國臣氏は「脚本のふじきみつ彦さん、岡部たかしさんと長年演劇ユニットで活動を共にされ、ふじきさんの脚本の世界を最も深く理解されているお一人です。ぜひ、出演していただきたいと思っていました。人の良さがにじみ出る借金取りを、味わい深く演じてくださっています」とコメントした。
このほか、安達木乃、倉沢杏菜、前原瑞樹、阿佐ヶ谷姉妹の出演も発表された。
■岩谷健司、コメント
借金取りの森山を演じさせていただきました。
作家のふじきさんと父親役の岡部さんとは、一緒に15年程「切実」という演劇ユニットで小劇場などで活動してきました。なので、このお話がきた時はまるで僕達がやってきたことが認められたような、とても感慨深い気持ちでした。役柄とは関係ない話をしてしまいましたがもしかしたら、僕のそんな感情が画面からにじみ出てるかも知れません。
皆様、是非ご覧下さい！