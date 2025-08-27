１週間で若返る！？『若返りスイッチ』がオンになる最強プログラムとは？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

管理栄養士が教える

１週間で『若返りスイッチ』がオンになる最強プログラム

人は何歳からでも若返ることが可能です。若返りプログラムを1週間実践するだけで若返りスイッチがオンになり、そこからみるみる体や見た目の変化を実感できるはずです。

若返りプログラム① 最強の『若返り朝食』を食べる

朝、何を食べるかで1日の体調が変わり、それを毎日続けるか否かで、1週間後の見た目が変わります。最強の朝食を食べて、若返りやダイエットのスイッチをオンにしましょう。

若返りプログラム② 最強の若返りドリンク「濃い緑茶」を飲む

美容にうれしいビタミンCや脂肪燃焼効果のある茶カテキンが豊富な緑茶は、「最強の若返りドリンク」なんです。食前に飲むことで食べすぎを防ぐ効果も。1週間続けて効果を実感してみてください。

若返りプログラム③ 脂肪を燃焼させる最強のやせ調味料！「しょうがオイル」をつくる

体を温め、脂肪燃焼効果のあるしょうがとエキストラバージンオリーブオイルを合わせた、スーパーやせ調味料を常備しておきましょう。炒め油はもちろん、サラダにかけるだけで「やせおかず」に変身。

＼若返りパワーのある栄養素をとる／

体が内側から変化し、若返りスイッチがオンに！

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子