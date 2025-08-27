

新キャプテンを務めるアレックス・デイビス選手（左）と根來新之助選手（右）©KAGAWA FIVE ARROWS

B3香川ファイブアローズの2025ｰ2026シーズンの新キャプテンを、アレックス・デイビス選手（33）と根來新之助選手（38）が務めることになりました。2人ともファイブアローズで2年目のシーズンに挑みます。

アレックス選手は「今シーズンキャプテンに任命されたことは大きな名誉だと思っています。このチームを優勝に導くというチャレンジを楽しみにしています」とコメントしています。

根來選手は「昨シーズンの悔しい思いを胸に、これまで以上に責任と覚悟を持ってチームを優勝に導けるよう頑張ります。皆さんと流した悔しい涙を今年こそは歓喜の涙に変えられるよう共に戦ってください」と意気込みを語っています。

香川ファイブアローズは2024ｰ2025シーズン、B3リーグ3位（41勝11敗）で、プレーオフのトーナメントに出場しました。しかし準々決勝で新潟アルビレックスBBに敗れ、2シーズンぶりのB2復帰はなりませんでした。

香川ファイブアローズの2025ｰ2026シーズンのホーム開幕戦は、2025年9月27日、あなぶきアリーナ香川で因縁の相手、新潟と対戦します。

プレシーズンゲームとして8月30日、香川県出身の渡邊雄太選手が所属するB1千葉ジェッツとあなぶきアリーナ香川で対戦します。