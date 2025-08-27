将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局は8月27日、徳島市の「渭水苑」で現在対局中だ。2日目午前のおやつには、藤井王位が「季節のフルーツ」、永瀬九段が「季節の和菓子」を注文した。

【映像】まるで宝石!? 藤井王位が選んだ“フル盛り”

永瀬九段の封じ手開封から再開された“真夏の七番勝負”第5局。午前10時のおやつには、藤井王位が「季節のフルーツ」とアイスティーを注文した。

メロン、スイカ、巨峰、シャインマスカット、梨、桃などの季節のフルーツを一口サイズに美しくカットしたプレートで、舌はもちろん目でも楽しむことができる。美しい一皿に、ABEMAの視聴者も「芸術作品」「ビューティホー！」「なんちゅうお上品な」「綺麗ねー」「フルーツの宝石」と魅了された様子だった。

一方、永瀬九段は季節の和菓子と抹茶、ホットコーヒーを注文。“桔梗”と名付けられた和菓子は、黄身あんをういろうで包んだ見た目にも涼やかな逸品で、抹茶との相性は抜群だ。両者ともにさっぱりとしたおやつでリフレッシュを図っていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）