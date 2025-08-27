ロケ中に右足アキレス腱断裂 カミナリ竹内まなぶ「歩行が難しい状況」報告 代役申し出た先輩明かす
【モデルプレス＝2025/08/27】お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが所属する事務所「グレープカンパニー」が8月26日、公式X（旧Twitter）を更新。竹内が同月24日、テレビ朝日系「アメトーーク！」（毎週木曜よる11時15分〜）のロケ中に負傷したことを受け、現状について報告した。
【写真】カミナリ竹内まなぶの代役務める人気芸人
同アカウントは「この度、カミナリまなぶはケガのため歩行が難しい状況となっております。関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづり、「なお、本人から以下のコメントを預かっております」とまなぶの文書を公開した。
まなぶは「基本的に歩行が難しいため、椅子に座って生活しております。この2ヶ月間はスタジオ収録には出られそうですが、ロケは少し難しそうです」と現状について触れ「そんな中、サンドウィッチマンの伊達さんが『代わりにロケに行く』と申し出てくれました」と同事務所のお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおがロケの代役を申し出たことを明かした。続けて「盛り上がること間違いなしでしょうし、好感度も鰻登りでしょう。ただ、番組のイスだけは奪わないで欲しいです。関係各所の皆さまへ 腱は切れても、僕との縁は切らないで下さい」とユーモアに締めくくった。
同局は26日に「8月24日（日）にテレビ朝日本社スタジオ内で行われたテレビ朝日の番組『アメトーーク！』のロケにおきまして、カミナリの竹内まなぶさん（グレープカンパニー所属）が右足アキレス腱を負傷しました」と番組内でまなぶが負傷したことを発表。理由については「曲にあわせてダンスをしていたところ右足アキレス腱に大きな音がして転倒しました。病院で診察を受けた結果、右足アキレス腱の断裂で全治8週間程度と診断されました」と報告している。（modelpress編集部）
