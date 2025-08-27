非日常体験ができるテーマパーク。まるで童心に帰ったかのように、大人も無邪気に遊べる特別な空間ですよね。そんなテーマパークに対する情熱は、誰しも同じとは限りません。人混みが苦手な人や文句が多い人などもいるため、そのタイプと一緒にテーマパークに行くとストレスが溜まるだけなのでやめておいたほうが無難です。

今回は、テーマパークに何時に行くかで彼氏と揉めた話をご紹介いたします。

「そんなに早く行くつもりなの？」

「某テーマパークのチケットが当選し、彼氏と一緒に行こうと思い誘ってみたんです。彼氏も久しくテーマパークに行ってなかったらしく、一緒に行ってくれることになりました。彼氏もすごく楽しみにしてたので『明日は早起きして7時につくように行こうか』と提案。すると、急に彼氏の顔が曇って『そんなに早く行くつもりなの？』『休みだし昼から行けば良くない？』と言われました。でも早く行かないとどんどん混んでくるし、お目当てのアトラクションも乗れなくなるかもしれないのに……。結局何時に行くかで、彼氏と喧嘩になりました。こういうとき同じようなテンションでいてくれる彼氏だとよかったな」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ テーマパークに行くなら、早起きを頑張ってほしいですよね。行く前からこんな感じだとなにかと文句を言ってきそうですが、テーマパークに行くこと一つにしても価値観や考え方って大事ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。