アメリカ・ウィトコフ特使がニューヨークでウクライナ高官と会談へ　ロシアとの和平交渉をめぐり協議

アメリカのウィトコフ中東担当特使は26日、FOXニュースに出演し、ロシアとウクライナの和平交渉を巡り、今週ウクライナ高官とニューヨークで会談することを明らかにしました。

ウィトコフ中東担当特使は、ウクライナ高官とニューヨークで今週、会談すると述べ、「これは（ロシアに対する）重要なメッセージだ」と強調しました。

また、「ロシア側とは毎日やりとりしている」と述べ、アラスカでの米露首脳会談後も、引き続き政府間での話し合いが続いていることを明らかにしました。

さらに司会者からの「ウクライナはロシアに領土を譲るべきか？」との質問に対し、「ゼレンスキー大統領の判断だ」と答えるにとどめました。

一方、「年末までか、恐らくそれよりかなり早く、和平合意に至るための要素を見出せると期待している」と話しました。

開催のめどが立っていないロシアとウクライナによる二国間会談については、「最終的には二国間会談が行われる可能性もあると考えている。私個人の見解としては、合意をまとめるにはトランプ大統領自らが交渉のテーブルに着く必要がある」とし、開催の具体的な見通しについては語りませんでした。