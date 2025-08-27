マネックスグループ<8698.T>が急伸している。金融庁がフィンテック企業に対し国内で初めて円建てのステーブルコインの発行を承認したことで、株式市場ではステーブルコイン関連銘柄への注目度が高まることとなった。また、ＳＢＩホールディングス<8473.T>が前週末に米ドル建てステーブルコインの国内での発行・流通に向けた米社との基本合意書の締結を発表するなど、２５～２６日の日程で都内で開かれたＷｅｂ３に関する国際会議に絡んで、ステーブルコイン関連のニュースが相次いで伝わっていた。ＳＢＩと同業のマネックスＧにおいてもステーブルコイン関連で新たな動きが表面化するとの期待が株式市場では高まっていたが、こうしたなかでテレビ東京が２６日、マネックスＧが円などの法定通貨に連動するステーブルコインの発行を国内で検討していることがわかったと報道。投資マネーの流入を誘発する格好となった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS