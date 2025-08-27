「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、ＩＧポート<3791.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



２７日の東京市場で、ＩＧポートは続落。７月１８日にテレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」などを手掛けた庵野秀明氏が子会社の取締役に就任すると発表し、人気化した反動が続いているもよう。戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



また、７月１１日に中期経営計画の修正を発表し、２７年５月期通期の連結営業利益目標を従来の２３億２４００万円から８億５０００万円に下方修正したことも尾を引いている様子。人件費や外注費の高騰などが影響するとしている。



