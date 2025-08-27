26日のDeNA戦

プロ野球、阪神の大山悠輔内野手が会心のガッツポーズを見せた。26日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦の9回に逆転2ラン。普段はそれほど感情を露わにしない男の歓喜のアクションに、虎党も驚いた。

0-2で迎えた9回。阪神は1死一、三塁から佐藤輝明の犠飛で1点差に。続く2死一塁で打席に入ったのが大山だ。

DeNA・入江の外角直球をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。逆転2ランを放った大山は右手を突き上げ、笑みを浮かべてダイヤモンドを1周した。

中継したDAZNの野球公式Xが、大山の本塁打の動画を投稿。普段は感情を表に出さない背番号3の歓喜のアクションに、虎党からは歓喜の声が上がった。

「なかなか大山選手が感情爆発させてるとこは見れない」

「マジ家で見てて叫んでもうたわ！！！」

「普段あまりリアクションしない大山さんがあんなに喜んで… そら劇的過ぎるから出ちゃうわ」

「大山が、これだけ感情を表に出すのを見ると、嬉しくなる」

「大山の感情爆発！ こんなの滅多にないこと！ 最高やん」

阪神は大山の決勝弾でこの試合を3-2で制し、優勝マジックを「14」とした。



（THE ANSWER編集部）