NHKは27日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の新たな出演者を発表した。お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が主人公夫婦を見守る蛇と蛙役で朝ドラ初出演する。

「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を女優・郄石あかりが、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

阿佐ヶ谷姉妹は、トキとヘブンの家の庭に住み二人の歩みを優しく見守る蛇と蛙の声を務める。2人は朝ドラ初出演。渡辺江里子は「この度、蛇と蛙として2人揃って見守り役をたまわりました。大役にビックリしたわね」と驚きいっぱい。木村美穂は「そうね。でも元々2人とも根がじんめりしている所があるから、蛇と蛙って聞いてうれしかったです」と役柄を喜んだ。

江里子が蛇役で美穂が蛙役。江里子は「私は姉妹の中では姿勢がいいと言われているから、蛇役と聞いて納得したわ。蛇も首を伸ばせばピンとしてるものね」と語った。美穂が「私蛙好きだし、蛙でよかったわ。お姉さん目付きが鋭い時あるから、そういうのをふじきさん見てくださったのかも」と話すと、江里子は「そこなの？」とツッコんだ。2人は「時に親身に時に遠目に、親戚のおばさんのような気持ちでおトキちゃんたちを見守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします」と意気込んだ。

制作統括の橋爪國臣氏は「脚本のふじきさんと、このドラマをどう語っていくのか、長い時間をかけて議論を重ねました。客観的なナレーションではなく、かといって登場人物が語るのでもない。少しだけ引いた立場から、ユーモアを交え、軽やかに物語を包み込んでくれる存在が理想だ、というふじきさんのアイデアから、この蛇と蛙は生まれました」とキャスティング理由を明かし、「収録は、いつもお二人が漫才をされる時のように掛け合いながら行い、現場は常に笑いに包まれています」と明かした。

トキとともに雨清水家の織物工場で働く仲間・チヨを女優の倉沢杏菜が演じる。倉沢は昨年の大河ドラマ「光る君へ」に出演したが、朝ドラ出演は初めて。「憧れだった朝ドラの現場は毎日ワクワクして、本当に夢のような日々でした」と喜びいっぱい。「私が演じるチヨは、おトキ、おせんと共に織物工場で働いています。一日の中に楽しみがあったり、時には疲れたり。武家社会の変化に翻弄されながらも、等身大の3人が元気いっぱい過ごしている姿に、私自身も勇気をもらい、前向きな気持ちになりました。見てくださる方々の朝に少しでも笑顔をお届けできたら嬉しいです」と意気込んだ。

同じく織物工場の女工仲間・せんを安達木乃が演じる。安達も朝ドラ初出演で、「あまり豊かな暮らし向きではない時代に生きづらさを感じながらも、小さな幸せを見つけては大いに喜ぶせんに、私自身も元気をもらいながら演じました」と語った。

俳優の岩谷健司は借金取り親子の父・森山善太郎役で出演。「なつどら」「ちむどんどん」に続いて3度目の朝ドラ出演となる。脚本のふじきみつ彦氏と主人公・トキの父親役の岡部たかしとは15年ほど演劇ユニット「切実」で共に活動してきたといい、「このお話がきた時はまるで僕達がやってきたことが認められたような、とても感慨深い気持ちでした」としみじみ語った。

岩谷演じる善太郎の息子・銭太觔を前原瑞樹が演じる。前原は「ひよっこ」「舞いあがれ！」「らんまん」に続いて4度目の朝ドラ出演となる。「台本を読む前からこの役は絶対に面白いと確信しておりました。そして台本を開くと、さらに銭太郎への愛が止まらなくなりました。読めば読むほどに面白い台本に、とびきり素敵な方々との共演で、胸が躍るばかりです」と期待を募らせた。