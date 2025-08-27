前原瑞樹、朝ドラで“借金取り親子の息子”役 今秋『ばけばけ』に出演決定「この役は絶対に面白いと確信」【コメント】
俳優の高石あかり（高＝はしごだか）が主演を務める第113作目となる2025年度後期（大阪制作）の連続テレビ小説『ばけばけ』。借金取り親子の息子・森山銭太郎（もりやま・ぜにたろう）役として、前原瑞樹の出演が決定した。『ひよっこ』 『舞いあがれ！』 『らんまん』に続く連続テレビ小説出演となる。
【写真】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキがつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。実在の人物である松江の没落士族の娘・小泉セツ（1868-1932）をモデルとしているが、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
前原が演じるのは、善太郎の息子で、父と同じように松野家の借金を取り立てる二代目。父親譲りの人の良さから、あと一歩、非情になりきれない。借金取りとしてはどこか頼りないが、本人は精いっぱい背伸びをしている。
この起用に、制作統括・橋爪國臣氏は「唯一無二の前原さんにしかできないお芝居が魅力だと思っています。厳しいけれど非情になりきれない借金取り・銭太郎を、最高に面白く、愛すべきキャラクターにしてくださっています」とコメントした。
このほか、岩谷健司、安達木乃、倉沢杏菜、阿佐ヶ谷姉妹の出演も発表された。
■前原瑞樹、コメント
借金取りの息子の銭太郎という役で出演が決まりましたと聞いて、台本を読む前からこの役は絶対に面白いと確信しておりました。そして台本を開くと、さらに銭太郎への愛が止まらなくなりました。
読めば読むほどに面白い台本に、とびきり素敵な方々との共演で、胸が躍るばかりです。
個人的には岡部さんや岩谷さん、脚本のふじきさんは僕が演劇始めたての頃からの超超憧れの大先輩です。朝ドラでご一緒できるなんて本当に光栄です。
「舞いあがれ！」のむっちゃん、「らんまん」の藤丸に続いて、「ばけばけ」銭太郎もどうぞよろしくお願いいたします。
頑張ります！！
