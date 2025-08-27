■スリーコインズの「クーラーボックス」はコンパクトサイズで便利！ 防災グッズとしても活躍

冷たいドリンクや食品を保管するためにクーラーボックスがさまざまなシーンで活躍しますよね。

用途によってサイズは違ってきますが、コンパクトサイズがお好みならば3COINS（以下、スリーコインズ）の「クーラーボックス」がおすすめ。

気になる保冷の実力についても、実験してお伝えしていきます。

◆

イチオシでは、スリーコインズでおさえたいおすすめ便利アイテムも特集しています。

スリーコインズの「クーラーボックス」の値段は？ 価格・コスパ

スリーコインズの「クーラーボックス」は1320円（税込）です。

冷たいドリンクなどを保管できますし、長く使えるものですから、コスパもよいです。

スリーコインズの「クーラーボックス」のサイズ・材質

スリーコインズの「クーラーボックス」のサイズ・材質は、以下のとおりです。

・外寸：約高さ26.9×幅29×奥行き21.9cm・内寸：約高さ22.6×幅21.1×奥行き14.1cm・本体、フタ、ハンドル、バックル、ベルト：ポリプロピレン・フタパッキン：発泡ポリエチレン・断熱材：発泡スチロール

容量は約7Lで350mlの缶なら9本、500mlのペットボトルなら6本収納できます。

スリーコインズの「クーラーボックス」はフタが取り外せて便利

クーラーボックスを使うと、内側や汚れてしまうこともあるでしょう。

スリーコインズの「クーラーボックス」ならフタが取り外せるので、フタの内側やつなぎ目部分も綺麗に洗えます。

フタは約45度の角度で開けた後、片方ずつ接合部分から外していきます。

フタをつける場合には、2ヶ所の接合部分を奥までしっかりと押し込みます。

スリーコインズの「クーラーボックス」はベルト付きで肩掛けもできる！ 耐荷重は？

スリーコインズの「クーラーボックス」にはベルトが付属されています。

取り外しが可能なので必要に応じてつけていきましょう。

ベルトをつけた際の最大収納重量は約3.5kgです。

■スリーコインズの「クーラーボックス」の使い方は？ 保冷の実力をチェック

スリーコインズの「クーラーボックス」に入れた氷の溶け具合を調べてみます。

保冷剤を入れるとより迅速とのことなので、保冷剤を1つ入れました。室温は28度です。

8時34分の時点では、氷はカチカチです。

これをスリーコインズの「クーラーボックス」に入れます。

10時18分になると、氷が溶け出していました。

ただ大きな氷の塊は残っています。

そして11時57分。溶けた水が多くなりましたが、氷の塊は残っています。

3時間以上たっても氷が残ることがわかりました。

中に入れるものによっては完全に溶けてしまうこともあるでしょう。

それでも実力派であることは確かです。

スリーコインズの「クーラーボックス」の使用上の注意

スリーコインズの「クーラーボックス」は、飲料水や食品の保冷容器として使いましょう。

ドライアイスは使用できません。また高温になる場所は火のそばには置かないようにしてください。

■【まとめ】スリーコインズの「クーラーボックス」はアウトドアから防災まで幅広く使える！ 保冷しっかりの実力派

スリーコインズの「クーラーボックス」は比較的コンパクトなサイズなので、持ち運びもしやすいです。

保冷もしっかりとわかりましたので、たとえば運動会やキャンプなどにもおすすめ。

さらに停電などの備えとして持っていてもよいですね。

幅広い用途で使えて便利です。

DATAスリーコインズ┃クーラーボックス

価格：1320円（税込）













※記事内における情報は原稿執筆時のものになります。店舗により取扱いがない場合や、価格変更および販売終了の可能性もございます。あらかじめご了承ください。



