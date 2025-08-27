田村 忠司登壇！セリスタ『リポソーム型 vs 非リポソーム型：ビタミンC補給の最適解を探る』

セリスタは、2025年9月21日(日)に、中山 晴美 先生(医療法人美登会 はるみクリニック / 理事長・院長)、田村 忠司 (株式会社ヘルシーパス / 代表取締役社長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『リポソーム型 vs 非リポソーム型：ビタミンC補給の最適解を探る』を開催します。

セリスタ『リポソーム型 vs 非リポソーム型：ビタミンC補給の最適解を探る』

■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 31 Stage 2

■開催日時 ：2025年9月21日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー

■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『リポソーム型 vs 非リポソーム型：

ビタミンC補給の最適解を探る』

中山 晴美 / Dr. Harumi Nakayama

医療法人美登会 はるみクリニック / 理事長・院長

田村 忠司 / Mr. Tadashi Tamura

株式会社ヘルシーパス / 代表取締役社長

12:00 エンディング

■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限

※一般の方はご参加できません。

■定員 ：1,000人

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『リポソーム型 vs 非リポソーム型：ビタミンC補給の最適解を探る』

中山 晴美 先生 / Dr. Harumi Nakayama

医療法人美登会 はるみクリニック / 理事長・院長

田村 忠司 様 / Mr. Tadashi Tamura

株式会社ヘルシーパス / 代表取締役社長

1) 吸収されなければ意味がない〜〜臨床家が知っておくべき、サプリ設計・製造・保管・配送・マーケティングの裏側

2) ミトコンドリア代謝から考える「ATP産生」とビタミンCの核心的役割

3) 全身に働くビタミンCの“多機能性”を臨床で活かすには？

4) リポソーム型vs非リポソーム型ビタミンCの酸化ストレスの短期変化

5) サプリメントを「医学的に評価する視点」を持つことがこれからの医師の武器になる

※キーワード： 医療機関専用サプリ、ATP、リポソーム型ビタミンC、酸化ストレス

◇講師紹介◇

中山 晴美 / Dr. Harumi Nakayama

医療法人美登会 はるみクリニック / 理事長・院長

《経歴》

茨城県土浦市出身。

地元で私立茗溪学園を卒業後、筑波大学医学専門学群に入学し医学を学ぶ。

卒業後は麻酔科医局に入局し、研修経験を積む。

その間、大学時代に始めたスキューバーダイビングを趣味として国内および海外の海でダイビングを重ねアシスタントインストラクター、小型船舶一級、潜水士免許を取得した。

また潜水医学を志し、東京医科歯科大学でも非常勤講師として主にダイバー対象の高気圧酸素治療や研究に取り組む。

潜水医学の研究としてハワイ留学経験を持つ。

帰国後はペインクリニックを中心に漢方医療のほか、アンチエイジングや美容診療にも取り組み、2006年4月に八潮駅前に「はるみクリニック」を開業。

田村 忠司 / Mr. Tadashi Tamura

株式会社ヘルシーパス / 代表取締役社長

《経歴》

富山県出身 1965年生まれ。

1988年 東京大学工学部産業機械工学科卒業

同年、株式会社リクルートに入社。

10年間にわたり、通信事業を中心に経営戦略、営業、新規事業立案、マーケティング戦略立案に従事。

1998年 日研フード株式会社に入社。

取締役経営企画室長、サプリメントの製造子会社の代表取締役社長として活動。

2006年 「医療従事者が自信を持って使えるサプリメントを提供して欲しい」との、医師、薬剤師からの要請に応えて、医療機関専用サプリメントの専門メーカー、株式会社ヘルシーパスを設立。

栄養療法に取り組む医師・歯科医師へのサポート・情報提供のため活動している。

著書に

「サプリメントの正体(東洋経済新報社・知的生き方文庫)」

「「これ」を食べればサプリはいらない(東洋経済新報社)」

「健康長寿の栄養学ハンドブック(日本アンチエイジング歯科学会編：草隆社)」

「自由診療・サプリメント導入実践マニュアル(共著：日本法令)

「【新版】サプリメントの正体(東洋経済新報社)」

がある。

