TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、Instagramでツインテールヘアのオフショットを公開し、「可愛すぎる」と話題を集めている。

■TWICEサナのクシャ顔にファン悶絶！ホテルの部屋でヘアスタイルチェンジ

サナは投稿のBGMに、TVアニメ『美少女戦士セーラームーン』のオープニングテーマ「ムーンライト伝説」をチョイスし、BETTY BOOP（ベティブープ）とセーラームーンが合体したようなキャラクターが描かれたTシャツを着て登場。鏡を使った自撮りで、最初はロングヘアを下ろしてポーズを取っていたが、7枚目からは髪型がツインテールに変化。顔をくしゃっとさせてキュートな表情を見せている。

8月23日、24日に『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の愛知公演をバンテリンドーム ナゴヤで行ったTWICE。8月24日にはその2日目のオフショットを投稿し、「（1日目はちょっとホテルで撮ったやつまた上げるな）」と予告していたが、今回の投稿には「例の1日目の写真です」「with にゅーぱじゃま」と記されており、有言実行した格好だ。

SNSでは「最近のさーたん可愛さ磨きかかってるわ」「あなたは神ですか」「可愛すぎるって」「無理激かわ」「この世の誰よりもかわいい」「破壊力ありすぎる」「ほっぺぷにってなってるの可愛すぎる」「クシャ顔可愛すぎて無理」など多くの反響が起こっている。

