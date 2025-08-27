Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が新作リップをまとったビジュアルが「美しすぎる」と注目を浴びている。

【写真】「このリップ欲しい」の声が相次ぐ、ヒョンジンの美しいビジュアル【写真】金髪坊主時代の「ジバンシィ」メイクショット

■スキズ・ヒョンジン、レッドリップで強い視線を放つ

GIVENCHY BEAUTY（ジバンシィ ビューティー）のブランドアンバサダーを務めるヒョンジン。韓国のファッション誌『W Korea』のエディションブックにて、その新作リップをまとって登場した。

ヒョンジンは黒髪短髪で左眉にスクラッチを入れ、ソリッドな魅力を放っている。オールブラックでノースリーブトップスを着用し、たくましさの中に繊細さがにじむコーディネートを着こなした。透き通るような美肌に赤いリップが鮮やかに映えているが、投稿の3枚目では別のピンク系のリップをまとい、優しい雰囲気を携えた。また8枚目では、ヒョンジンの顔がドアップで鏡写しに。強い視線に引き込まれそうだ。

SNSでは「ため息出る美しさ」「美の威力ハンパない」「なんて綺麗なの」「このリップヒョンジンに似合ってる」「視線にドキドキしちゃう」「肌がとてつもなく綺麗！」「ヒョンジンの美は天井知らず」「本当にメイク映えする顔立ち」と、彼の美しさに話題が集まっている。

■金髪坊主ヘアでGIVENCHY BEAUTYのアイテムをまとったスキズ・ヒョンジン（2025年2月）