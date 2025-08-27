11時の日経平均は24円高の4万2419円、アドテストが76.98円押し上げ 11時の日経平均は24円高の4万2419円、アドテストが76.98円押し上げ

27日11時現在の日経平均株価は前日比24.76円（0.06％）高の4万2419.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は749、値下がりは785、変わらずは83。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を76.98円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が41.94円、ＳＢＧ <9984>が12.16円、ニコン <7731>が10.13円、テルモ <4543>が8.37円と続く。



マイナス寄与度は14.01円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、リクルート <6098>が13.47円、ファストリ <9983>が12.16円、バンナムＨＤ <7832>が11.04円、ファナック <6954>が10.8円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、空運、水産・農林、非鉄金属と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、サービスが並んでいる。



※11時0分14秒時点



株探ニュース

