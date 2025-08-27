再生可能エネルギー導入支援サービスを本格展開へ！ファミリー工房「Fami Recharge(ファミリチャージ)」専用ホームページ

ファミリー工房は、再生可能エネルギー導入支援事業「Fami Recharge(ファミリチャージ)」の専用ホームページを2024年8月26日より開設。

ファミリー工房「Fami Recharge(ファミリチャージ)」専用ホームページ

■Fami Rechargeの3つの特長

(1) ワンストップ施工で手間なく安心

屋根・外壁・断熱・省エネ工事を含むトータルリフォームと、再エネ機器(太陽光・蓄電池・V2H)の導入を一括管理＆施工。

補助金申請代行・保証・アフターサポートまで、全てを自社対応で行うことで、品質と責任の一元化を実現しています。

(2) 老舗メーカーとの直接取引で低価格＆高品質

長州産業株式会社との直接取引により、問屋を介さないスピード対応とコスト削減が可能に。

納期の短縮と安定供給を両立し、高品質な設備をお届けします。

(3) 各種助成金を最大限に活用

東京都・国・各区の多様な補助制度に対応し、助成金申請を一元管理。

再エネと省エネを組み合わせた最適プランを提案してもらえます。

【活用可能な助成金の一例】

・太陽光パネル(都・区)

・蓄電池(国・都・区)

・屋根遮熱塗料、断熱工事、窓改修(国・都・区)

・エコキュート、省エネキッチン・浴室設備(国・都・区)など

■地域密着対応で安心のアフターケア

ファミリチャージは、東京都内12区および埼玉の一部地域に限定して対応。

地域を絞ることで、お客様との信頼関係を大切にした「顔が見える対応」を実現し、スピーディかつ柔軟なサポート体制を整えています。

グループ全体で累計10,000件を超える施工実績を持ち、地域密着型企業として多くのご支持をいただいています。

■ショールームも開設

ファミリー工房本社には、実際の太陽光パネル・蓄電池が見学できるショールームを併設。

お客様が実物に触れ、安心して導入を検討できる環境を用意されています。

