“訪問買い取り”装い88歳高齢女性宅から金品窃盗か…25歳男を逮捕　帰宅した家族が通報　千葉・いすみ市

「訪問買い取り」を装い高齢女性の家を訪れ、査定役の男と組んで、記念硬貨や現金合わせて約12万9000円を盗んだ疑いで、26日、25歳の男が逮捕された。警察は余罪について調べるとともに、他にも仲間がいるとみて捜査している。

“訪問買い取り”装い…記念硬貨や現金など約12万9000円相当盗む

8月26日午前8時半頃、神奈川・三崎警察署でカメラが捉えたのは、眉間にしわをよせ、車に乗り込む男だ。

訪問買い取り業の小川一樹容疑者（25）は、「訪問買い取り」を装い、金品を盗んだ疑いで逮捕された。

事件が起きたのは2025年5月。小川容疑者はすでに逮捕・起訴されている査定役の男とともに、千葉・いすみ市に住む88歳の女性宅を訪問した。

まず、「あした近くのスーパーで古銭や衣類の販売会がある。買い取るので見せてほしい」と切り出し、査定をしている隙に小川容疑者が別の部屋を物色し、ネットオークションで販売する目的で、アルバムから記念硬貨を抜き取ったとみられている。

盗まれたのは記念硬貨や現金など合わせて約12万9000円相当で、帰宅した女性の家族が通報し、被害が明らかになった。調べに対し、小川容疑者は黙秘しているという。

警察は、高齢者から不要品を買い取る口実に盗みを働いていたグループの1人とみて、余罪について調べるとともに、他にも仲間がいるとみて捜査している。

（「イット！」8月26日放送より）