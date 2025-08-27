お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が27日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。女優二階堂ふみとの結婚の話題に本音を漏らした。

火、水曜キャスターの武田鉄矢が休みのため、月、金キャスターを務めるカズレーザーが代打出演。番組の終盤、前日に行われカズレーザーが出席した消防啓発イベントの様子がVTRで紹介された。

その中で「（結婚祝いの）お返しに何を渡したらいいんだって、すっげえ悩んでます。いろんな人に相談するんですけど、全員違う答え出すから統一してほしいですね」と語る様子が放送されると、スタジオのカズレーザーは改めて「何がいいですか？」とメインキャスターの谷原章介に質問した。

谷原が「俺、その前に何をあげようかずっと迷ってるの」と打ち明けると、カズレーザーは「いいです、いいです！大丈夫です！」と恐縮。続けて「テイラー・スウィフトの結婚で私の結婚はかき消されてます！もう忘れてください！ほっといてほしい」とこの日のおめでたいニュースを持ち出して訴えた。

谷原が「テイラーはまだ婚約だから。今度までに考えて」と伝えると、根負けしたように「分かりました」と笑いながらうなずいていた。