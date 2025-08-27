「オシャレよく分かんない、、」→【ZARA】へ！ 40・50代のサマ見え♡「ベルト付きアイテム」

もっと垢抜けて見せたいけれど、服や小物を色々と組み合わせるのは少々難易度が高め。そんなオシャレ迷子の40・50代は、デザイン性の高いアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】を頼ってみて。あらかじめベルトがセットになったシャツやパンツなら、手持ちの小物との相性を考えずともシルエットや色にメリハリのあるサマ見えコーデを完成させることができそう！

ロープ状のベルトがメリハリを出すサファリシャツ

【ZARA】「ベルト付きサファリシャツ」\4,390（税込・セール価格）

胸元に大きめのフラップポケットをあしらい、1枚でコーデのポイントになるサファリシャツ。後ろ身頃にはベルトループがついており、ロープ状のベルトをキュッと締めるだけでメリハリのある女性らしいラインで着こなせます。ステッチと同系色を使用したベルトは統一感を演出し、ウエストからラフに垂らすだけでオシャレ上級者見えを狙えそうです。

リネンパンツとベルトの色のコントラストが映える

【ZARA】「リネンベルト付きストレートパンツ」\6,590（税込）

まだまだ汗ばむ季節の即戦力として頼りになるリネン混素材の涼やかなストレートパンツ。ステッチがあしらわれたブラウンカラーのベルトが付属しており、パンツとの色のコントラストがコーデのアクセントに。細すぎないシルエットは、ミドル世代が気になる脚線をナチュラルにカモフラージュしてくれそうです。

アシンメトリーなベルトでエッジを効かせるスカート

【ZARA】「ベルト付きラスティックレイヤードスカート」\8,590（税込）

たっぷりと使った布地が優雅に映えるミドル丈のフレアスカート。ダーツを入れることで腰まわりのボリューム感が抑えられており、すっきりと穿きやすいのが魅力です。デザインがアシンメトリーになった幅広のベルトもウエストまわりを引き締めて見せつつ、コーデにエッジを効かせてくれそう。まずはシンプルなTシャツとのワンツーコーデから楽しんでみて。

気楽なシャツワンピースは共布ベルトで立体感を演出

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンワンピース」\10,990（税込）

より手間なくサマ見えコーデを目指すなら、1枚でコーデが完成するワンピースを積極的にGETしてみるのがおすすめ。フラップポケットがあしらわれたこちらのシャツワンピースは、共布のベルトを締めることでフィットアンドフレアの立体的なシルエットで着こなせます。ブラウンのワントーンコーデにも注目が集まる今のトレンドムードを即体現してくれる一着です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ