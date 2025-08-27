BACK DROP BOMB、30周年記念第2弾楽曲を配信リリース メンバー6人のみで制作した“純BDB”ナンバーに
ロックバンド・BACK DROP BOMBが結成30周年を迎え、アニバーサリー企画として制作した楽曲の第2弾を配信リリースした。
【画像】配信シングル「One by one」ジャケット
今作「One by one」は、6人のボーカリストが参加した前作のコラボレーション曲とは対照的に、メンバーのみで作り上げられたオリジナル楽曲。ハードなメタルサウンドから小島真史（ボーカル）のシャウトが響き、続く白川貴善のラップ、そして急展開でメロウなトラックに移行し、小島のポエトリー風ラップが展開されるなど、ジャンルの枠を飛び越えたBACK DROP BOMBらしさが凝縮された作品となっている。
今秋以降はライブ活動も本格化。9月には音がフェス『New Acoustic Camp』でバンド初のアコースティックセットを披露する予定となっており、今後も追加のライブ発表が控えている。
