¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¡ÊÂçºåÀ©ºî¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥È¥¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤ÎÄí¤Ë½»¤à¡Ö¼Ø¤È³¿¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ª Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Åçº¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²ø¤·¤¤ÏÃ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¡Ê1868-1932¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤ÎÄí¤Ë½»¤à¼Ø¤È³¿¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÊâ¤ß¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ø¤ÎÀ¼¤òÅÏÊÕ¤¬¡¢³¿¤ÎÀ¼¤òÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡¢À©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤Ï¡ÖÊª¸ì¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤Ï¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤É¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤À¤±°ú¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÊª¸ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬ÍýÁÛ¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¼Ø¤È³¿¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÆó¿Í¤¬Ì¡ºÍ¤ò¤µ¤ì¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¡¢¸½¾ì¤Ï¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¡¢´äÃ«·ò»Ê¡¢°ÂÃ£ÌÚÇµ¡¢ÁÒÂô°ÉºÚ¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¢¥³¥á¥ó¥È
¹¾Î¤»Ò¡§¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Ø¤È³¿¤È¤·¤Æ2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¸«¼é¤êÌò¤ò¤¿¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌò¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¤Í¡£
ÈþÊæ¡§¤½¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¸µ¡¹2¿Í¤È¤âº¬¤¬¤¸¤ó¤á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼Ø¤È³¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹¾Î¤»Ò¡§»ä¤Ï»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼ØÌò¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ï¡£¼Ø¤â¼ó¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Í¡£
ÈþÊæ¡§»ä³¿¹¥¤¤À¤·¡¢³¿¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¤ª»Ð¤µ¤óÌÜÉÕ¤¤¬±Ô¤¤»þ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¹¾Î¤»Ò¡§¤½¤³¤Ê¤Î¡©
»ÐËå¡§»þ¤Ë¿Æ¿È¤Ë»þ¤Ë±óÌÜ¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
