ドジャース・大谷翔平（31）が2年ぶりの勝利をかけて日本時間28日のレッズ戦に登板する。

今季初黒星を喫した前回21日のロッキーズ戦では、打球が右足を直撃するアクシデントにも見舞われ、4回を9安打5失点でKОされた。

右肘手術から復帰して11試合目のマウンドで今季初白星を目指すが、相手のレッズ打線は一筋縄ではいかない。

26日現在、チーム打率.246（リーグ10位）、総本塁打128（同9位）、総得点593（同7位）。全体の数字では、やや迫力に欠けるものの、昨季67盗塁で、史上初の「50-50」（54本塁打、59盗塁）を達成した大谷を抑えてナ・リーグ盗塁王を獲得し、走攻守三拍子揃ったエリー・デラクルーズ内野手ら好打者が少なくないのだ。

レッズを率いるテリー・フランコナ監督（66）は今年7月、史上13人目の通算2000勝を達成した。レッドソックス時代には松坂、岡島が所属した2007年を含め、2度のワールドシリーズを制した名将だ。適材適所に選手を起用し、時には出塁率が高い順に打線を組むなど、大胆な采配をふるうことで知られる。

序盤の得点力はリーグ屈指

そんな名将のもと、20年以来5年ぶりのポストシーズン進出を狙うレ軍は、序盤に集中打が出る傾向がある。イニングごとのチーム得点は、初回80、三回74（いずれもリーグ4位）。守護神パガン（25セーブ）、セットアッパーのサンティラン（27ホールド、防御率2.70）ら、リリーフ陣が盤石なだけに、先行逃げ切りが必勝パターン。ピート・ローズ、ケン・グリフィー、ジョージ・フォスターらを擁し、1970年代に2度世界一（リーグ優勝4度）になった「ビッグレッドマシン」ばりの攻撃だ。

今季の大谷は2度目の右肘手術から復帰間もないこともあり、立ち上がりが不安定。防御率は初回が2.70、二回は4.50。「ビッグレッドマシン」が序盤から機能すれば、大量失点につながりかねない。

フリードル（出塁率.362）、マルテ（同.332）と上位打線はくせ者揃い。大谷の今季初勝利へのカベは高そうだ。

◇ ◇ ◇

ところで「投手・大谷」はいま、「投手生命の危機」に発展しかねない状況にある。球団は本人の意向もあるとはいえ、復帰プランを二転三転させたあげく、現時点で１カ月も前倒ししているのだ。打者としても酷使が続く中、ド軍首脳陣への批判の声も上がり始めている。いったいいま何が起きているのか。

