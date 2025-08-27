猫と人との絆を感じられる特別な体験！「ねこ休み展」in 名古屋

猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)にTODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(愛知県・名古屋市)にて開催します。

「ねこ休み展」in 名古屋

開催日時： 2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)

営業時間： 11:00〜17:00

休館日 ： 毎週月曜日・火曜日

※9月23日(火・祝)は開館、翌24日(水)は振替休館

※10月13日(月・祝)は開館

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 47組

主催 ： BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展」秋の新作巡回展を、2025年9月20日(土)〜10月13日(月・祝)にTODAYS

名古屋ギャラリーの8周年と「ねこ休み展」10周年が重なる、まさにWアニバーサリーイヤー！会場内では“10年分の感謝”を込めた記念企画が盛りだくさん！スター猫たちの新作展示に加え、豪華特典や限定グッズが続々と登場します。

ファンはもちろん、初めて訪れる方にとっても、猫と人との絆を感じられる特別な体験となること間違いなしです。

2015年に始まった「ねこ休み展」も2025年で10周年を迎えます。

出展クリエイターのトータルSNSフォロワー数は驚異の300万人超え。

全国で愛される本展覧会の名古屋会場では、秋開催ならではの新作展示と限定グッズを携えて開催します。

展示作品はすべて新作となり、SNSで公開されていない未公開作品も多数展示予定です。

＜10周年を記念して加わった新スター猫が名古屋に！＞

2025年の10周年展覧会より参加した話題のスター猫たちが、名古屋会場に初登場！

もふもふでとろけるような大きな北欧猫「しろあん(@shiroan_chan)」は、X(旧Twitter)で10万人以上のフォロワーを抱える人気猫。

見る者すべてをほっこりさせる寝顔や愛くるしい仕草が、本展覧会で初披露されます。

また、Instagramで約24万人のフォロワーを誇る「まいるんち(@yuriyuri4mama)」からは、短足でまんまるなお顔がチャームポイントの親子猫・まいるとじゅじゅが登場。

お茶目な表情や心あたたまる親子のやりとりは必見です。

さらに、寂しがり屋でマイペースな“あーにゃ”と、おしゃべり好きで活発な“びすけ”のコンビ「あーにゃ＆びすけ(@a_nya.0606)」も名古屋会場で初披露！

このほかにも、Xでは54万人、Instagramでは100万人超えのフォロワー数を誇る“キングオブスターねこ”「うにちゃん(@unicouniuni3)」や、人気急上昇中の「Muu(@muu_daybyday)」、そしてInstagramフォロワー50万人超の「むぎめし家(@mugimeshi323)」も名古屋初上陸となる新作を披露！三匹の仲良し猫“こむぎ、こまる、ここあ”の日常を切り取った作品は必見です。

さらに、10周年を記念した特別グッズも名古屋会場で初登場！数量限定のアイテムや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズなど、完売必至のラインナップをチェックしてみてください☆

Wアニバーサリー記念！名古屋限定のポストカード＆非売品ポーチや豪華ロンT抽選プレゼントも！

猫の祭典『ねこ休み展』が2015年の開催から10周年になることと名古屋ギャラリーの8周年を記念して、来場者特典として記念オリジナルポストカードを限定配布します。

配布されるデザインは、「10周年秋限定デザイン」または「初回開催時のキービジュアルを使用したアーカイブポストカード」のいずれかをプレゼント。

ここでしか手に入らない記念アイテムです。

さらに、会場内の様子を「#ねこ休み展」のハッシュタグ付きでInstagramまたはXに投稿し、受付で投稿画面を提示＆公式SNSをフォローすると、10周年ロゴ入り限定ポーチをその場でプレゼント。

実用性も高く、ファン必見の非売品です。

また、税込3,000円以上のグッズ購入者には、超豪華な10周年記念ロンTが当たる抽選も実施。

シルクスクリーン印刷によるこだわりの一着は、秋以降にも活躍する記念アイテムです。

※すべて数量限定、なくなり次第終了となります。

どこを見ても“ねこまみれ”な癒しの猫グッズ

＜まめプロ＞

・10周年記念 赤ぬこ 4,980円

＜wokasinaiwo＞

・ミニミニ額 各種 1,540円

・ミニバッグ付きキーホルダー 2,530円

・ネコノナリカケ巾着 2,530円

・ミニ額(布バージョン) 3,300円

＜猫竹＞

・猫のヒゲ入れ袋 2,200円

・メガネ＆スマホクリーナー10cm 660円

・ピンバッジ 2,800円

＜おおいしももこ＞

・起き上がり子猫(中) 3,300円

＜とりのこ事務所＞

・カリカリ楽団ポスター 1,100円〜

・クリアファイル 440円

・ポストカード 220円

・カリカリ楽団レターセット 1,100円

＜福嶋吾然有＞

・10周年記念 A5変形カード 330円

・10周年記念 クリーナークロス 720円

・10周年記念 ICカードケース 2,420円

・10周年記念 マグネット 550円

・10周年記念 缶バッジ 550円

＜nemunoki paper item＞

・オーガニックコットンメッシュ巾着 1,320円

・シルクスクリーンハンドル付きポーチ 1,320円

・ステッカー付きレターセット 770円

・レターセット 715円

＜アップルココ＞

・コーラス 4,400円

＜灯さかす＞

・アンブレラマーカー 770円

・クリアしおりセット 660円

・チケットホルダー 550円

・マルチクロス 660円

＜Mai＞

・ザビエル首輪 各種 1,870円

＜Damyan.＞

・ウッドキーホルダー 1,000円

・cat×bijouポニーフック 2,000円

＜ほんだ猫＞

・本を傷つけにくいしおり 1,100円

・ほんだ猫 めがねふき 1,430円

＜ソラネコ＞

・十二星座耳飾り ピアス・イヤリング 2,200円

・にゃんクリームソーダ ピアス・イヤリング 2,500円

・にゃんクリームソーダ ネックレス 3,000円

＜COCOMEROCAT＞

・コンパクトミラー 1,800円

・品名スマホネックポーチ 4,200円

＜Cats in the room.＞

黒ネコポーチ 1,650円

＜あおいとり＞

・気まま猫カレンダー2026 1,320円

＜SUIMIN＞

・サコッシュ 1,980円

・メッシュポーチ 2,090円

・タオルハンカチ 1,210円

※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猫と人との絆を感じられる特別な体験！「ねこ休み展」in 名古屋 appeared first on Dtimes.