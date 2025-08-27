ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国天津市でSCOサミット開幕間近、高まる歓迎ムード 中国天津市でSCOサミット開幕間近、高まる歓迎ムード 中国天津市でSCOサミット開幕間近、高まる歓迎ムード 2025年8月27日 10時45分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、天津駅裏広場に設置された「２０２５相約上合・綻放津彩（ＳＣＯで会いましょう・輝きを放つ天津）」のモニュメント。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩） 【新華社天津8月27日】中国天津市で8月31日、9月1日の両日、2025年上海協力機構（SCO）サミットが開催される。同市ではサミットが近づくにつれ、大通りや路地に関連の装飾や表示が増え、歓迎ムードが高まっている。 ２５日、天津中心市街地の景観。（天津＝新華社記者／孫凡越） ２５日、天津市河西区の街角公園に新たに設置された「友誼の花」像。（天津＝新華社記者／孫凡越） ２２日、天津市内を流れる海河周辺の夜景。（ドローンから、天津＝新華社記者／李然） ２２日、天津駅裏広場と市内を流れる海河沿いの夜景。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩） ２４日、雨の中で海河沿岸の夜景を眺める市民や観光客。（天津＝新華社記者／趙子碩） ２２日、天津市内にある北安橋付近の景観。（天津＝新華社記者／孫凡越） ２２日、天津市海河の夜景。（ドローンから、天津＝新華社記者／李然） ２２日、天津駅前広場前から見た「海河の夜」ライトアップショー。（天津＝新華社記者／孫凡越） ２５日、天津市内を流れる海河を航行する遊覧船から、市街地の夜景を眺める市民や観光客。（天津＝新華社配信／杜鵬輝） ２２日、天津市オリンピックセンター付近の夜景。（ドローンから、天津＝新華社記者／李然） ２５日、天津市内を流れる海河付近の夜景。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝） ２２日、天津駅裏広場の夜景。（天津＝新華社記者／李然） ２２日、天津市浜海新区市街地の景観。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩） ２５日、天津市内を流れる海河のほとりで市街地の夜景を眺める市民や観光客。（天津＝新華社配信／杜鵬輝） ２５日、天津市を流れる海河付近の夜景。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝） リンクをコピーする みんなの感想は？