オリラジ中田敦彦の妻・福田萌、藤森慎吾のハワイ挙式に家族で参列 新婦顔出し8ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/27】オリエンタルラジオ中田敦彦の妻でタレントの福田萌が8月26日、自身のInstagramを更新。夫の相方・藤森慎吾のハワイでの結婚式に家族で参列した際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】オリラジ中田の妻、美人新婦顔出しの挙式ショット
福田は「先日、ハワイで行われた藤森さんの結婚式に家族で出席してきました」とハワイでの結婚式参列を報告し、「発光してる！？と思うほどにとても美しく、さらに気取らない性格の奥様を一気に大好きになってしまった！」と新婦を絶賛。公開された写真では、美しい海を背景にした緑豊かなロケーションで、白いウェディングドレス姿の新婦と藤森、そして福田一家が笑顔で写っている様子が収められている。
また「そして娘さん。とろけそうなほど可愛いのに、リングガールという大役を堂々と務めあげており、すでに大物の予感がしました」と藤森の娘についてもつづり、「お二人に初めてお会いできて光栄でした」と感激の様子。「こうして夫の相方さんご家族とも家族ぐるみで仲良くしていただけるのは、すごくラッキーだなぁと思いながら」と家族ぐるみの交流についても触れ、「皆さんに我が家の子供達の成長も見てもらえ、かけがえのないひと時を過ごせました」と充実した時間を過ごしたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「素敵な結婚式ですね」「家族ぐるみの仲良しっぷりが微笑ましい」「福田さんも美しい」「ハワイでの挙式羨ましいです」「みんな幸せそう」「良い写真」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
藤森とミヅキは2024年4月に結婚し、同年11月に第1子となる女児が誕生。2025年8月26日、藤森がInstagramにてハワイ挙式を報告するとともに、お相手がPrime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』（Amazon Original）の最新作『ラブ トランジット』シーズン2に参加していたヨガインストラクターのミヅキであることが判明した。（modelpress編集部）
