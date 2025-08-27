なんと6年ぶりの日本公演！MONSTA X、横浜で単独コンサート「2025 MONSTA X CONNECT X」開催

MONSTA Xが、約6年ぶりに日本で公演を行う。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、MONSTA Xは本日（27日）と28日、横浜・ぴあアリーナMMで単独コンサート「2025 MONSTA X CONNECT X」を開催する。

先立ってMONSTA Xは、7月18日〜20日にソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで行われた同名の完全体公演を通じて、10年間積み重ねた実力と変わらぬチームワークを示し、圧倒的なステージ存在感を証明した。この勢いを日本公演へとつなぎ、再び爆発的なパフォーマンスを披露する見込みだ。

特に今回の公演は、2019年9月に開催された「2019 MONSTA X WORLD TOUR 'WE ARE HERE'」以来、約6年ぶりとなる日本公演。長らく待ち望んできた「MONBEBE」（MONSTA Xファン）とより近くで交流し、共に歩んできた10年とこれから進む未来をつなぐ、意味深いステージになると期待されている。

MONSTA Xは、より多彩なセットリストと10年の歩みを込めた唯一無二のパフォーマンスでステージを埋め尽くし、会場を訪れたMONBEBEに完全体ならではの強烈なエネルギーと、さらに深まった音楽性を届ける予定だ。

また、MONSTA Xは9月1日にリリースされる新ミニアルバム『THE X』の先行公開曲『Do What I Want』を8月18日に発表し、9月の本格カムバックへの期待を一層高めている。今回の日本公演を通じて、その熱気をさらに盛り上げる見通しだ。

なお、MONSTA Xは本日（27日）と28日の2日間、ぴあアリーナMMで「2025 MONSTA X CONNECT X」を開催し、9月1日には新アルバム『THE X』とタイトル曲『N the Front』をリリースして、本格的なカムバック活動に乗り出す。

