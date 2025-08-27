職務質問から逃走し覆面パトカーにトラックぶつける　男を逮捕　トラックには銅線と盗まれたナンバープレートか　逃走を図ろうとするも警察に取り押さえられる　滋賀・彦根市

警察の職務質問中に逃走しようと運転していたトラックを覆面パトカーに衝突させたとして、男が逮捕されました。トラックの荷台には銅線が積まれていたということです。



公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、愛知県清須市の職業不詳・西村翔也容疑者（２５）です。



警察によりますと、２６日、彦根市稲葉町の路上で盗難の被害届が出されているナンバープレートが取り付けられたトラックをパトロール中の警察官が発見。運転していた西村容疑者に職務質問を行うために停車させ、警察車両６台ほどで取り囲んだところ、西村容疑者が逃走しようとトラックを後退させ、覆面パトカーに衝突させるなどした疑いが持たれています。



衝突後トラックは停車し、西村容疑者は車から降りて逃走を図りましたが、警察官らに取り押さえられたということです。警察官らにケガはありませんでした。



警察の調べに対し、西村容疑者は黙秘しているということです。



警察によりますと西村容疑者が運転していたトラックの荷台には銅線が積まれていたということです。警察は動機などについて詳しく調べています。