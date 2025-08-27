9月13日に東京で開幕する陸上世界選手権の大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）が、26日放送のTBS系「マツコの知らない世界」（火曜後9・00）にゲスト出演。サニブラウン・ハキーム（26＝東レ）の凄さを語った。

男子100メートルのファイナリストに2大会連続で名を連ねたサニブラウンとともに出演。MCのマツコ・デラックスが「前から気になってたんだけどタイム更新する時って実感はあるの？」と聞くと、サニブラウンは「分からないです。調子いいのは分かるのでタイム出るのは分かるんですけど、何秒出るかは全く分からない。ベストが出ても基本的に“もっと出たな”って感じの方が多い」と明かした。

「だから10秒で走っても9秒で走ってもタイム出るまで分からないですね」としたが、これに織田は「分からないって言ってるけど、僕がインタビューしていて、彼ほど終わったレース直後のインタビューで自己分析できている選手あんまり見たことない。ものすごい冷静に自分を客観視してるので、いつもビックリしてるんですよ」と印象を語った。

「第三の目というか自分を外から見てる感覚が常にあるんだ」と感嘆したマツコにサニブラウンは「そうですね、グーグルアースみたいに自分のこと見ながらできますね」と語り、共演者を驚かせていた。