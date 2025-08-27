日本代表と対戦するアメリカ、招集メンバー発表！メキシコ代表から鞍替えした27歳FWも
2026年にアメリカ、メキシコ、カナダで共催されるW杯。
世界最速で予選を突破した日本代表は、来月にアメリカへ遠征して、アメリカ、メキシコとの親善試合を行う。
そうしたなか、アメリカサッカー連盟は、日本と韓国戦に向けた招集メンバーを発表した。
GK
ロマン・セレンターノ（シンシナティ）
マット・フリーズ（ニューヨークシティFC）
ジョナサン・クリンスマン（チェゼーナ）
DF
マックス・アルフステン（コロンバス・クルー）
ノアキエ・バンクス（アウクスブルク）
トリスタン・ブラックモン（バンクーバー・ホワイトキャップス）
セルジーニョ・デスト（PSV）
アレックス・フリーマン（オーランド・シティ）
ネイサン・ハリエル（フィラデルフィア・ユニオン）
ティム・リーム（シャーロット）
クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス）
MF
タイラー・アダムス（ボーンマス）
セバスティアン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）
ルカ・デラトーレ（サン・ディエゴ）
ディエゴ・ルナ（レアル・ソルトレイク）
ジャック・マクグリン（ヒューストン・ダイナモ）
ショーン・ザヴァツキ（コロンバス・クルー）
FW
ダミオン・ダウンズ（サウサンプトン）
クリスティアン・プリシッチ（ミラン）
ジョシュ・サージェント（ノリッジ）
ティモシー・ウェア（マルセイユ）
アレックス・センデハス（クラブ・アメリカ）
現時点では22人で、残り1人は未定。
マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、「我々は引き続きチームを強化し、W杯での目標達成に貢献できる選手層を絞り込んでいく」とコメント。また、これまでよりもアメリカ国内のMLSでプレーする選手が多くなったが、指揮官は「『ヨーロッパでプレーしているからMLS選手より上』というのは選手を評価するやり方ではない」とも述べていた。
ちなみに、27歳のセンデハスは、メキシコ生まれで、若くしてアメリカに移住した選手。
両国のユース代表でプレーしたのちに2021年にメキシコ代表にデビューした。
だが、FIFAは、アメリカからメキシコへの所属変更が申請されておらず、規則違反があったとして、当該試合を没収し、罰金処分も科した。
その後、センデハスは2023年にアメリカ代表にデビュー。アメリカとメキシコの両国代表でプレーした史上5人目の選手になった。
アメリカは6日に韓国、9日に日本と対戦する。アメリカサッカー連盟によれば、「アメリカ対日本戦は、アメリカ代表が初めてオハイオ州コロンバスを訪れてから約25年ぶりの開催となる。コロンバスはアメリカサッカーの歴史において特別な場所」とのこと。