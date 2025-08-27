神戸市中央区のマンションで２０日、住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、兵庫県警は２７日、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（３５）が住んでいた東京都新宿区の運送会社の社員寮の部屋を捜索した。

２人の接点は明らかになっておらず、県警は押収した資料を分析するなどして動機の解明を進める。

同日午前５時１５分頃、県警の捜査員４人が谷本容疑者の部屋に入り、約２時間後、押収物が入ったとみられる段ボール２箱を持って出た。運送会社の関係者によると、この部屋は４畳半で、捜索時には谷本容疑者の洗濯物が干されたままの状態だったという。

同社や捜査関係者によると、谷本容疑者は２０２３年５月頃から同社に住み込みで勤務。今月１７〜２１日に夏季休暇を取り、１７日から神戸市中央区にある片山さんの勤務先近くのホテルに宿泊していた。

事件は２０日午後７時２０分頃、同区磯辺通のマンションで発生。谷本容疑者はこの直後に新神戸駅から新幹線で東京方面へ向かったことが防犯カメラ映像などで確認されている。片山さんについて「全く知らない人です」と供述しているという。