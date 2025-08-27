足で踏めば膨らむよ。

もしも被災して避難所暮らしや車中泊を余儀なくされると、段ボールの上で寝るのはキツいですよね。少しでも快適に過ごせるよう、エアマットレスを準備するのがおすすめです。

でもアウトドア用から防災用までピンキリで、どれを選ぶのが良いのか判断は難しいですし、めんどくさいもの。

そんな中でも、Bears Rockの「エアーキャビン 防災＆キャンプエアーマット」は、持ってて損はないであろうマットです。

膨らませるのがラク！

エアマットレスは、付属や別売りのエアーポンプで膨らませるのが面倒。しかしBears Rockの「エアーキャビン 防災＆キャンプエアーマット」は、足踏み式のポンプ内蔵で、1分ほど踏み込み続けると準備完了。この一点だけで欲しくなっちゃいますね。

Image: Bears Rock

寝心地も考えられている

独立チューブ構造で体重をかけても空気が横に逃げにくく、腰や肩が沈み込まないので寝心地が安定しているのも嬉しい点。枕も空気の入れ具合が調節できるので、各人の好みの高さにできるのが良いですね。筆者は高さは低めで、柔らかい枕が好みなので、これだと空気少なめってことになります。

複数枚が横に連結できますし、空気を抜けばコンパクトで750gの軽さ。防災バッグや車内でもジャマになりません。

膨らめばイイってモンじゃないから

我が家のマットもですが、多くはポンプが別ですし凸凹のパターンがあんまり人間工学的に考えられていない気がするんですよね。それらを改善したのがコレって感じです。

現在公式サイトでは売り切れていますが、在庫復活に期待したいところ。うちのエアマットも買い替えようかなぁ？

Source: Bears Rock