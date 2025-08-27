（MCU）『サンダーボルツ*』より、みんなとっても楽しそうなNGシーン集の一部が公開された。映像特典からの切り出し公開だ。

新チーム“ニュー・”の中心人物で一流の暗殺者エレーナ・ベロワを演じるフローレンス・ピュー。アクションシーンで思わずカメラ目線になる場面や、なかなか閉まらないエレベーターのドアの前でおどけたり側転をする姿など、コミカルな一面を披露している。

また、キレキレのアクションシーンの撮影で思わず相手に手が当たってしまった場面などでは何度も気遣う一面も。緊張感あふれる撮影現場でも、チーム一丸となりお互いを思いやる和やかな雰囲気が伝わる貴重な映像だ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

『サンダーボルツ*』のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋3D＋ブルーレイ セット、そしてデジタル配信（購入）には、この「NGシーン集」の他、エレーナ・ベロワ役のフローレンス・ピューが世界2位の高さのビルからダイブする圧巻のアクションスタントを捉えた「高層ビルからの降下」、本作の重要なカギを握る「ボブ、セントリー、ヴォイドについて」、惜しくも本編には採用されなかった「未公開シーン」、キャラクターたちの魅力に迫る「チーム結成」など、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツを収録する。

『サンダーボルツ⋆』 ブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋３D＋ブルーレイ セット2025年9月10日（水）発売発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティングデジタル配信中（購入／レンタル）発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン© 2025 MARVEL