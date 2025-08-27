【ワンピース偉大なる船(グランドシップ) コレクション ゴーイング・メリー号 -A Netflix Series: ONE PIECE-】 2026年3月 発売予定 価格：2,530円 【チョッパーロボスーパー2号&3号(ヘビーアーマー&ホーンドーザー)】 【チョッパーロボスーパー4号&5号(カンフートレーサー&ウォークホッパー)】 2026年3月 発売予定 価格：各1,870 円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「ワンピース偉大なる船(グランドシップ) コレクション ゴーイング・メリー号 -A Netflix Series: ONE PIECE-」を2026年3月に発売する。価格は2,530円。

本製品は、Netflixで配信されている実写ドラマ版「ONE PIECE」に登場する「ゴーイング・メリー号」を、プラモデルシリーズ「ワンピース偉大なる船(グランドシップ) コレクション」で商品化したもの。

特徴的な船首を再現しており、波の情景を表現したエフェクトパーツで水面航行イメージを再現できるほか、海賊旗のマークはマーキングシールで再現している。

また本製品以外にも、アニメ「ワンピース」よりプラモデル「チョッパーロボスーパー2号&3号(ヘビーアーマー&ホーンドーザー)」と「チョッパーロボスーパー4号&5号(カンフートレーサー&ウォークホッパー)」をそれぞれ2026年3月に発売を予定している。価格は各1,870 円。

「チョッパーロボスーパー2号&3号(ヘビーアーマー&ホーンドーザー)」は、道具不要のタッチゲート仕様で、1商品で気軽に合体遊びが可能で、別売りの「チョッパーロボスーパー1号 ガードフォートレス」、「チョッパーロボスーパー4号&5号(カンフートレーサー&ウォークホッパー)」と合体ができるほか、チョッパーは立ちポーズと座りポーズ、顔パーツ2種が付属し、豊富なシールで様々な表情ができる。

「チョッパーロボスーパー4号&5号(カンフートレーサー&ウォークホッパー)」は、道具不要のタッチゲート仕様で、1商品で気軽に合体遊びが可能で、別売りの「チョッパーロボスーパー1号 ガードフォートレス」、「チョッパーロボスーパー2号&3号(ヘビーアーマー&ホーンドーザー)」と合体ができるほか、チョッパーは立ちポーズと座りポーズ、顔パーツ2種が付属し、豊富なシールで様々な表情ができる。

付属品ディスプレイベース×1波エフェクト×1式シール×1マーキングシール×1付属品チョッパーロボスーパー2号 ヘビーアーマー×1チョッパーロボスーパー3号 ホーンドーザー×1シール×2付属品チョッパーロボスーパー4号 カンフートレーサー×1チョッパーロボスーパー5号 ウォークホッパー×1シール×2

(C)Eiichiro Oda/SYUEISYA (C)Netflix/Tomorrow

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション