1パックの牛乳による「カーボンニュートラル」の旅―中国

「中国の酪農の都」と呼ばれる内モンゴル自治区フフホト市では、多くの市民の低炭素な一日が1パックの「カーボンニュートラル牛乳」から始まっている。新華社が伝えた。

筆者はこのほど「活力中国調査行」のテーマ取材団と共にフフホト市内の伊利集団を訪れ、乳業企業の全産業チェーンにわたる低炭素の実践を体感した。

乳業は第1次産業、第2次産業、第3次産業すべてにまたがり、飼育、加工、消費などの各段階に関わるため、炭素排出削減の難易度は非常に高い。

十数年前、伊利は産業チェーン全体のカーボンフットプリント調査を始め、上流の牧場など生産の前段階における炭素排出が全体の8〜9割を占めることを突き止めた。乳牛1頭が1日に排出するガスには250〜500リットルのメタンが含まれ、その温室効果は二酸化炭素の数十倍にもなる。

中国乳業協会が発表した「中国乳業品質報告（2025）」によると、2024年には、中国の一定規模以上の乳製品加工企業の主要事業収入は5104億8000万元に達し、全国の牛乳生産量は4079万4000トンとなった。産業の質が急速に向上し、国産乳業の競争力は持続的に強化されている。同時に、世界的な気候変動対策という背景の下、中国の乳業はグリーンで低炭素な発展へと歩みを進めている。



伊利敕勒川エコ・スマート牧場では、1万2000頭の乳牛が「低炭素な生活」を送っている。それを支えているのは、海藻粉を混ぜた飼料やプロバイオティクスの配合で牛の胃を「環境に優しく」する、遺伝子選別による「低炭素牛」の育成でげっぷ由来のメタン排出を減らす、牛糞の回収と再利用で肥料や牛舎の敷料に変えるといった一連の「低炭素処方」だ。

どうしても避けられない炭素排出は、牧場周辺で草を多く植えることなどで相殺する。この方法は炭素クレジットの置き換えになるだけでなく、飼料としても活用でき、農業と畜産業が相互に支援し合い、増産と同時に炭素削減を実現している。

牧場から数キロメートル離れた場所には、伊利現代スマート健康バレーのメインビルがある。巨大な蝶が陽光の下で羽ばたこうとしているかのような姿で、「ゼロカーボン」への変革が進行中だ。

液体ミルクの生産工場に入ると、1パックの牛乳が殺菌、配合、包装といった数十もの工程を高度に自動化、スマート化されたシステムで処理されている。18本の生産ラインを見下ろすと、充填機は平均で毎秒11パックの牛乳を充填し、次々とコンベヤーの上を高速で流れている。

伊利集団安全生産管理部の環境保護専門家である董暁玲（ドン・シャオリン）氏は、「生産効率とエネルギー利用効率を高めることこそが、資源の無駄遣いとエネルギー消費を減らす最大の炭素削減策だ。同時に、乳業企業は産業チェーンの高度化を進め、スマート乳業エコシステムを構築し、高品質な製品で消費者の需要に応えている」と語る。

中国の乳業が質の高い発展を目指す過程では、牧場から店舗の棚に至るまで、あらゆる細部で品質を追求し、炭素排出との「闘い」を続けている。

熱エネルギー回収技術で冷熱の循環利用を実現し、年間5000トン以上の標準炭を節約。殺菌工程の改良によって、900以上の4人家族が1年間に消費する電力に匹敵する電気を節約。低炭素版の包装資材を導入して牛乳パックを「スリム化」し、炭素排出を20％削減、こうした努力が積み重ねられている。

董暁玲氏は牛乳のパックを手に取り、「この『カーボンニュートラル牛乳』を例にすると、1ケース（10パック入り）で約8．5キログラムの炭素排出を削減でき、それはほぼ1本の木が1年間に吸収する炭素量に相当する」と話した。

1パックの牛乳による「カーボンニュートラル」の旅はフフホト市の乳業企業が進めるグリーン・低炭素トランスフォーメーションの縮図となっている。

現在、フフホト市には中国で大きな影響力を持つ乳業全体のサプライチェーンがあり、伊利、蒙牛という二つの1000億元（約2兆円）規模の乳製品加工企業が育つとともに、200社近い一定規模以上の乳製品関連企業が集まっている。

健康バレーの産業観光エリアの棚には、「カーボンニュートラル牛乳」「カーボンニュートラル粉ミルク」「カーボンニュートラルチーズスティック」などの商品が所狭しと並び、消費者に多様で豊富な選択肢が提供されている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）