100均だけでできちゃう！コレはやってよかった‼︎賃貸収納８選‼︎
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」にて、主婦YouTuberのshinoさんが「【収納】コレはやってよかった‼︎ 賃貸収納8選‼︎ ダイソー_セリア_100均DIY」と題した動画を公開。この1年で実践し、本当に役立った賃貸でも可能な収納法やDIYを、100円ショップアイテムを駆使して初心者にも分かりやすく解説した。
冒頭でshinoさんは「どれも簡単で、100均のものでできるものばかり」と紹介。まず取り上げたのはセリアの3ピンミニフックを使い、賃貸でも画鋲より目立たない穴でアイアンバーを設置しタオル掛けを自作するアイデア。「これだったら耐荷重が5キロ5キロで10キロもあるのでなんでもかけられちゃう」と驚きの耐久性も魅力だと語った。また、マスキングテープやマニキュアなどで塗装の手間も省きつつ、「黒く色を合わせた方が綺麗に仕上がる」と美観へのこだわりも。
続いて紹介したのは、セリアのマグネット用取付パネルとスイングケースを組み合わせて作る洗面所下収納。ズボラな旦那さんにも好評という使い心地の良さに「やりっぱなしっていうことがなくなって、すごくこれはやって良かった」と実用性を強調。さらに、超強力マグネットと組み合わせたハンガー掛けやキッチン周りの小物収納、ゴミ箱として活用できるレビオバスケットなど、100均アイテムならではの工夫が満載。「この方法ならいろんなアイアンを賃貸でも壁につけることができるので、収納やDIYの幅が広がる」と独自の視点を披露した。
キッチン収納では、ニトリやダイソーのアイテムを組み合わせ、手作り調味料ラックや引き出し式カウンターに進化させる等身大のDIYも披露。特に調味料ラックに関しては「これはね自分の中でも力作すぎてみんなに伝えたい！」と熱量たっぷり。牛乳パックを使った簡単ゴミ袋収納の発明にも「めちゃくちゃこれが使いやすくて、すごく作ってよかった」と満足げに語っている。
最後には「ぜひ真似できるものがあったらやってみてください」「来年もたくさん100均に行ってDIYや収納をしていきたい」と締めくくり、DIY初心者からズボラ派まで、多くの視聴者へ100均収納DIYの魅力を明るく伝えた動画となった。
チャンネル情報
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊100均商品・DIY・収納etc…日々の暮らしを楽しく発信しています！