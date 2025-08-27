優秀な学生が多いと思う「宮崎県の私立進学校」ランキング！ 2位は「日向学院高等学校」、1位は？
All About ニュース編集部は7月24〜8月6日の期間、全国20〜70代の男女148人を対象に「九州地方（大分県・宮崎県・鹿児島県）の私立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「大分県の私立進学校」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果】
ミッションスクールとしてチャペルを擁し、宗教の授業や神父による朝の放送、宗教行事などを通してキリスト教の精神に立った人間教育を実践。九州大学や宮崎大学医学部医学科などの国公立大学、関関同立などの難関私立大学に多くの合格者を出しています。
回答者からは、「人柄の良い学生さんが多いと聞いていますし、人間性に優れた方が多く入学していると思います」（30代男性／福岡県）、「学習環境が整い、文武両道を目指す優秀な生徒が多く在籍しています」（50代男性／山口県）、「県内トップクラスの大学進学実績を誇り、難関大学への合格者が毎年多数出ているから」（30代女性／北海道）などの声がありました。
日本大学には300人以上の合格者を出すほか、大阪大学や宮崎大学医学部医学科などの国公立大学に140人以上の合格者を輩出。2013年には最新の設備が整う新校舎が建つなど恵まれた環境の中で、文武両道と技術・芸術に優れた人材を育成することを目標とする「文武技芸」を掲げ、実践しています。
回答者からは、「進学率が高く、学習環境が整っている印象があるため」（20代女性／東京都）、「日本大学の附属校ながら、特別進学科は、難関国公立大学や医学部を目指しているから」（50代男性／東京都）、「優秀な実績を上げている中で、放送部が優秀。全国大会での受賞歴も豊富です」（40代女性／長崎県）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
