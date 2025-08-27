¡Ö1Æü¤Î¿©Èñ¤¬40Ëü±ß¡×»ñ»º30²¯±ß¥Ë¡¼¥È¡¢¡ÈÊ£Íø¤Î¶²¤í¤·¤µ¡É¸ø³«¡Ö¥ª¥ì¤ÎÍÂÃù¶â¡¢¤³¤Î1000Ê¬¤Î1¤À¤ï¡×
»ñ»º30²¯±ß¥Ë¡¼¥È¤Î¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ê£Íø¤Î¤»¤¤¤Ç»ñ»º¤¬¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤ÎÇüÂç¤Ê»ñ»º
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö10²¯»È¤Ã¤Æ·ëº§¼°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö»ñ¶â¤¬ÇüÂç¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÇÜ¡¹¤Ç¿©ÈñÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·²¼¤È¤Ã¤Æ¤â2¹çÈ¾¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¥ì¤ÎÍÂÃù¶â¡¢¤³¤Î1000Ê¬¤Î1¤À¤ï¡×¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡¢»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö1Æü¤Î»ñ»ºÁý²Ã³Û¤¬Í¾Íµ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£Íø¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤·¶²¤í¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö10²¯»È¤Ã¤Æ·ëº§¼°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö1Æü¤Î¿©Èñ¤¬40Ëü±ß¤Ç¤â¸º¤é¤»¤ì¤Ê¤¤Ê£Íø¤Î¶²¤í¤·¤µ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö\3,715,228,877¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Æü¤Ë¡ÖÈà½÷¤È¤ª¼÷»Ê¥Ç¡¼¥È¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤ª²ñ·×40Ëü±ß¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ñ»º¤ò¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¿©Èñ¤¬10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Æ¤â»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×7Æü¤Ë¤Ï¡Ö1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¿©Èñ¤¬10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Æ¤â»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¡£º£¸å¡¢¿©Èñ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
