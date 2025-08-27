ポチャッコ×「ITS’DEMO」がコラボ！ “ポーチ付きエコバッグ”など大人かわいいアイテム17型登場
ライフスタイルストア「ITS’DEMO（イッツデモ）」は、9月12日（金）から、サンリオの人気キャラクター“ポチャッコ”とコラボレーションしたアイテムを全国の店舗で発売。8月29日（金）から、公式オンラインストアで先行発売を開始する。
【写真】普段使いにぴったり！ ミントグリーンの大人かわいい「トートバッグ」も
■限定コラボレーションアイテム
今回発売されるのは、2025年サンリオキャラクター大賞で3位にランクインした人気キャラクターのポチャッコをデザインした、“大人が使える”、“大人かわいい”がコンセプトのアイテム全17型。
ラインナップには、着心地のよいダンボール素材のシンプルな「パーカー」や、ポチャッコのフェイスポーチにすっぽり収まる「ポーチ付きエコバッグ」など、日常使いしやすいアイテムがそろう。
そのほか、「トートバッグ」、「PCケース」、「舟形ポーチ」、「ストラップ」など、ミントグリーンが特徴的な大人かわいい雑貨も多数展開される。
なお、デザインには、ポチャッコのお友達がぬいぐるみになって一緒にお昼寝をしている“おやすみ柄”と、おしりのリボンが愛らしい“リボン柄”の2種類を採用。さらに、2020年発売時に1万個が即完売したアイシャドウパレットの人気デザインも復刻される。
【写真】普段使いにぴったり！ ミントグリーンの大人かわいい「トートバッグ」も
■限定コラボレーションアイテム
今回発売されるのは、2025年サンリオキャラクター大賞で3位にランクインした人気キャラクターのポチャッコをデザインした、“大人が使える”、“大人かわいい”がコンセプトのアイテム全17型。
そのほか、「トートバッグ」、「PCケース」、「舟形ポーチ」、「ストラップ」など、ミントグリーンが特徴的な大人かわいい雑貨も多数展開される。
なお、デザインには、ポチャッコのお友達がぬいぐるみになって一緒にお昼寝をしている“おやすみ柄”と、おしりのリボンが愛らしい“リボン柄”の2種類を採用。さらに、2020年発売時に1万個が即完売したアイシャドウパレットの人気デザインも復刻される。