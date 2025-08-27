「レンジャーズ−エンゼルス」（２６日、アーリントン）

エンゼルスの菊池雄星投手が先発し、４回で今季ワーストの６失点を喫しＫＯされた。

初回、先頭のランフォードに四球を与えた菊池。１死後にも四球を与えて得点圏に走者を背負うと、ガルシアに右翼線へ適時二塁打を浴び、続くヤングには三遊間を破られる左前適時打を許した。

フリーマンにはセンターへの犠飛で計３失点となった菊池。フォーシームは高めに浮き、変化球のコントロールも定まらなかった。初回からブルペンが動き出す異常事態となる中、ヒガシオカを遊ゴロに打ち取ってイニングを終えた。球数は３７球を要した。

さらに二回も先頭へ四球を与え、ヘルマンに左翼へ２ランを被弾。マウンドで菊池は思わずのけぞり、厳しい表情を浮かべた。早くも今季ワーストタイの５失点となり、自責点５は同ワーストだ。

三回はこの試合初めての三者凡退に抑えた。しかし四回、先頭のヒガシオカに左中間へソロを被弾し今季ワース６失点。スライダーが甘く入ってしまった。後続は打ち取ったが、この回限りで降板となった。

菊池は前回登板のレッズ戦で７回１失点と好投。２試合連続の好投とはならなかった。