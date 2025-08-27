アリゾナ州チャンドラーを襲う砂嵐＝２４日/Patrick Breen/The Republic/USA Today Network via Imagn Images

（ＣＮＮ）米アリゾナ州で２５日夜、猛烈な砂嵐が発生し、巨大な砂じんの壁となってフェニックスの街をのみ込んだ。市内の視界はほぼゼロになった。

続いて同市は激しい雷雨に襲われ、倒木や停電などの被害が多発。フェニックス・スカイハーバー国際空港では風速３０メートルを超す突風で連絡橋が破壊された。

米国立気象局やアリゾナ州運輸局は砂嵐と雷雨に対して厳重な警戒を促し、ドライバーには「命を守るために停車を」と呼びかけた。

暴風雨の影響で、アリゾナ州ではマリコパ郡を中心に６０００軒あまりが停電に見舞われた。

フェニックス・スカイハーバー空港では砂嵐の接近を受け、約１時間にわたって離着陸を停止。その後も最大３０分の遅れが生じ、空港は被害状況の確認に追われた。

フェニックスの南東に位置するギルバートでは、市全域で信号機の故障や倒木の被害が広がり、警察は危険な状況にあるとして移動を控えるよう住民に呼びかけた。

アリゾナ州でこの季節の砂嵐は珍しい現象ではない。しかし今回は雷雨に伴う暴風で砂漠の砂が巻き上げられ、巨大な砂じんの壁となった。こうした壁は高さ数百メートル、幅数キロに達することもあり、冬の猛吹雪のように瞬く間に視界が遮られる。

遠くから接近してくる砂嵐の壁が見えたとしても、特に車を運転している場合は、避難しようとした時には既に手遅れということもある。最悪の場合、砂じんに光が遮られて数十センチ先も見えなくなる。

２３日にはネバダ州の砂漠地帯で開かれる毎年恒例の野外イベント「バーニングマン」の会場が、激しい砂嵐と雷雨に直撃されていた。