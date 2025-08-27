元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 公園で楽しむ夏の定番飲料「ラムネ」が織りなす涼し気な一瞬 「夏の爽やかな一日」を切り取るオフショットを公開





希空さんは、「ラムネ」と一言コメントし、緑豊かな公園で黒地に白いドット柄のトップスを着た希空さんが、夏の定番飲料「ラムネ」を手に撮影した写真を公開しました。









季節感あふれる自然の中で撮影されたこれらの写真は、さまざまな表情を見せています。木々に囲まれた場所では、青いキャップのラムネを口元に近づけたショットや、伝統的なビー玉入りのラムネ瓶を飲む姿が捉えられています。









また別のカットでは、広々とした芝生の上で長い髪を片手で触りながらラムネを飲もうとする瞬間や、夜の雰囲気の中でピンクの「ラブブ」を持ちながらラムネを楽しむ様子も写し出されています。









希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月27日・10時20分現在、フォロワーが114.3万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.4万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】