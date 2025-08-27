既読スルーされても焦らないで！恋を遠ざける「NG対応」とは
好きな男性からLINEを既読スルーされた瞬間、胸がざわつく女性は多いはず。「なんで返してくれないの？」「嫌われた？」と不安に駆られて焦ってしまう気持ちもわかります。ですが、その焦りが裏目に出てしまうと、せっかくの恋のチャンスを自ら閉ざしてしまうことに。そこで今回は、やってはいけない「NG対応」を紹介します。
「どうして返信くれないの？」と問い詰める
返信が来ない理由を直接聞いてしまうのは、男性にとって大きなプレッシャー。心理的に「自由を奪われた」と感じやすく、「めんどくさい」と思われてしまう可能性が高いでしょう。男性のタイミングを尊重することが何より大切です。
送信と取り消しを繰り返す
「見た？」「何してる？」と送っては消す…そんな行動は執着心や不安定さを強調してしまいます。“かまってちゃん感”が嫌われやすい今の時代、既読スルーに対して過剰に反応すると「重い女性」というレッテルを貼られかねません。
SNSで過剰にアピールする
LINEで反応がないからと、InstagramやXで彼を意識させるような投稿を連投するのも逆効果。特に相手をタグ付けしたり、わざとらしい匂わせをすると「迷惑だな」と思われやすいです。
既読スルーされたとき、一番の正解は“何もしない”こと。不安に流されて行動すればするほど、男性の気持ちは遠ざかります。むしろ自然体でいることで「余裕のある女性」として好印象を与えてくださいね。
