惚れてしまうだろ。男性がコロッと落ちちゃう「女性のセリフ」
気になる男性がいるけど、どうすれば好意を男性に持ってもらえるのかわからず困っていませんか？
そこで今回は、男性がコロッと落ちちゃう「女性のセリフ」を紹介。
上手に使いこなせば、あなたも好きな男性とうまくいくようになるかも知れません。
「一緒だと時間があっという間」
好きな男性と一緒にいるときは、このセリフをポロッと言ってみてください。
どんな男性も間違いなくドキッとするはず。
「誰よりも頑張っているよね」
同じ職場に好きな男性がいる場合は、ぜひこのセリフを言ってみてください。
なぜなら、「頑張っている自分をきちんと見てくれている女性がいる」と男性に思わせることができるから。
そんな女性が身近にいるとなると男性の自信にもなりますし、同時に言ってくれた女性のことを意識し始めます。
「カッコいい」「モテそう」
男性は誰しも女性からストレートに褒められるのが好き。
単純に「カッコいい」「モテそう」と女性から言われただけでもテンションが爆上がるするでしょう。
また、そのセリフを口にした女性のことを自然と意識するようになります。
「本当に優しいよね」
このセリフも「カッコいい」「モテそう」と同様に、男性が言われるて嬉しい褒め言葉。
どんな男性も、今以上に優しいところをあなたにアピールするようになるでしょう。
今回紹介したセリフを要所要所で使えば、気になる男性の方が逆にあなたのことを意識するようになるでしょう。
ぜひ試してみてくださいね。
