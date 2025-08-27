【Apple Event】 9月10日2時～ 配信予定

　Appleは、新製品発表会「Apple Event」を9月10日2時より配信する。

　今回のテーマは「Awe dropping.（意訳：驚きの発表）」。同社は毎年9月のイベントで新型「iPhone」や「Apple Watch」などを発表しており、今回のイベントでは「iPhone 17」シリーズの発表などが期待される。

　発表会は公式サイトや「Apple TV」アプリ、同社の公式YouTubeチャンネルにて視聴可能。YouTubeでは既に視聴ページも用意されている。

【Apple Event - September 9】

