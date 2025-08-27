新型「iPhone」に期待！ Apple、新製品発表会を9月10日2時より配信
【Apple Event】 9月10日2時～ 配信予定
(C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.
Appleは、新製品発表会「Apple Event」を9月10日2時より配信する。
今回のテーマは「Awe dropping.（意訳：驚きの発表）」。同社は毎年9月のイベントで新型「iPhone」や「Apple Watch」などを発表しており、今回のイベントでは「iPhone 17」シリーズの発表などが期待される。
発表会は公式サイトや「Apple TV」アプリ、同社の公式YouTubeチャンネルにて視聴可能。YouTubeでは既に視聴ページも用意されている。【Apple Event - September 9】
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM- Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
